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Военная операция на Украине ,  
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Байден подписал закон о новом пакете военной помощи Украине

Президент США Джо Байден подписал закон о военной помощи Украине на $61 млрд
Сюжет
Военная операция на Украине
В Пентагоне рассчитывают передать первые вооружения уже в течение нескольких дней. В пакет войдут бронетехника, снаряды и другие боеприпасы. Россия осуждает военную помощь Украине и заявляет, что это не помешает ей достичь целей
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Doug Mills / Getty Images)

Президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий выделение Украине нового пакета военной помощи на общую сумму $60,64 млрд, сообщает CNN. Ранее соответствующий билль одобрили палата представителей и сенат конгресса США.

Больше трети от общей суммы, $23,2 млрд, будут выделены на восполнение запасов США. $13,8 млрд предназначены для закупки вооружений для Украины, $11,3 млрд — на «текущие военные операции США в регионе», $7,9 млрд — на поддержание функционирования украинского правительства, и $26 млн — на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью. Документ, в частности, предусматривает передачу Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о согласовании деталей поставок с Байденом.

Reuters узнало сроки поставок новой военной помощи Украине
Политика
Фото:Сергей Нужненко / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters

Предоставление Украине военной помощи будет осуществляться по двум трекам в рамках схемы President Drawdown Authority (PDA), которая позволяет американскому президенту передать союзнику вооружения напрямую из своих арсеналов или по программе «Инициатива содействия безопасности Украины» (Ukraine Security Assistance Initiative), по которой администрация заключает долгосрочные контракты на производство вооружений и техники для Киева.

Пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил, что первые вооружения будут переданы Украине в течение нескольких дней с момента подписания закона. Politico узнала, что в новый пакет, который готовят к отправке на Украину, войдут бронетехника, боевые машины пехоты Bradley, военные многоцелевые автомобили HMWWV (Humvee), бронетранспортеры M113 и различные боеприпасы. Также там будут артиллерия и снаряды для ПВО.

Президент США также согласовал выделение военной помощи Израилю на общую сумму $26,38 млрд и $8,12 млрд на «противостояние коммунистическому Китаю» (из них около $2 млрд на поддержку Тайваня и других региональных партнеров США).

Почему в конгрессе США одобрили блокировку китайского TikTok
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Фото:Mario Tama / Getty Images

Также Байден внес еще один законопроект в области национальной безопасности. Документ предусматривает конфискацию замороженных в США российских активов для последующего финансирования помощи Украине, а также блокировку TikTok в случае отказа китайской ByteDance от продажи приложения лицу или компании, устраивающей американское правительство. С момента принятия билля у собственника соцсети будет 270 дней на продажу, но президент США может увеличить этот срок до года.

Байден прежде заявлял, что подпишет законопроект, если его поддержат обе палаты, а координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби даже призвал сенат ускорить согласование. Интерес к покупке TikTok высказали бывший глава Минфина США Стив Мнучин, бывший генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик и канадский бизнесмен Кевин О'Лири. 

Власти России неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине только затянут конфликт.

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Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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