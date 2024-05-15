В Харьковской области эвакуировали почти 8 тыс. человек

Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters

В Харьковской области из мест постоянного проживания эвакуировали почти 8 тыс. человек, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале

Свыше 3,5 тыс. местных жителей выехали из Харьковского района, более 2,2 тыс. — из Чугуевского, 79 человек — из Богодуховского. Еще 2,1 тыс. человек эвакуировали волонтеры.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 мая заявил о российском наступлении в Харьковской области. По его словам, украинская армия была к этому готова.

В Волчанске на этом фоне объявили эвакуацию. На следующий день Синегубов сообщил, что из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов вывезли 1775 человек.

11 мая Минобороны России сообщило о взятии под контроль пяти населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. На следующий день ведомство сообщило, что российские войска взяли еще четыре населенных пункта — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. 14 мая военные заняли село Бугроватка.

Вечером 14 мая Генштаб ВСУ сообщил об отводе украинских войск с позиций в районах деревни Лукьянцы и города Волчанск. Командование объяснило, что подразделения «переместились на более выгодные позиции» для «сохранения жизни военнослужащих и избегания потерь».