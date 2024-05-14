Украинские власти сообщили о боях на окраине Волчанска

На севере Волчанска идут стрелковые бои между российскими и украинскими войсками, сообщили в Харьковской военной администрации. В Минобороны России заявили о взятии под контроль села около Волчанска

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Бои идут на северных окраинах Волчанска, заявил начальник областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов эфире телемарафона «Единые новости», сообщил украинский портал «Апостроф».

По словам Синегубова, российские военные в регионе «имели частичный успех». Он рассказал о попытках Вооруженных сил Украины «стабилизировать линию фронта по всем абсолютно направлениям».

Минобороны России в свою очередь заявило 14 мая о продвижении армии вглубь Харьковской области — подразделения заняли еще один населенный пункт под Волчанском, село Бугроватку.

В военном ведомстве также рассказали об ударах по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Волчанск и Липцы, отражена контратака в районе Старицы.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 мая в своем вечернем обращении заявил об очень сложной ситуации для ВСУ на окраинах Волчанска. Синегубов тогда сообщал, что, по последним данным, в Волчанске остаются до 500 человек.