Украинские власти сообщили о боях на окраине Волчанска
Бои идут на северных окраинах Волчанска, заявил начальник областной военной администрации Харьковской области Олег Синегубов эфире телемарафона «Единые новости», сообщил украинский портал «Апостроф».
По словам Синегубова, российские военные в регионе «имели частичный успех». Он рассказал о попытках Вооруженных сил Украины «стабилизировать линию фронта по всем абсолютно направлениям».
Минобороны России в свою очередь заявило 14 мая о продвижении армии вглубь Харьковской области — подразделения заняли еще один населенный пункт под Волчанском, село Бугроватку.
В военном ведомстве также рассказали об ударах по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Волчанск и Липцы, отражена контратака в районе Старицы.
Президент Украины Владимир Зеленский 12 мая в своем вечернем обращении заявил об очень сложной ситуации для ВСУ на окраинах Волчанска. Синегубов тогда сообщал, что, по последним данным, в Волчанске остаются до 500 человек.
Волчанск — город в Чугуевском районе Харьковской области, в нескольких километрах от российской границы. В начале военной операции он был занят российской армией, однако оставлен осенью 2022 года.
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