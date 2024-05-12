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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о продвижении войск в Харьковской области

Минобороны: взяты под контроль четыре населенных пункта в Харьковской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Ведомство отчиталось о взятии под контроль четырех населенных пункта в Харьковской области: Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Подразделения группировки «Север» взяли под контроль четыре населенных пункта в Харьковской области: Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково, заявило Минобороны

Село Гатище находится на левом берегу реки Северский Донец в 2 км от города Волчанск. На противоположном берегу расположено село Огурцово, о взятии которого Минобороны отчитывалось 11 мая. Село Мороховец находится в 1 км от сел Олейниково и Красное. Мороховец, Олейниково и Красное расположены в 4 км от границы с Россией со стороны Белгородской области.

«Подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково Харьковской области», — говорится в сообщении.

Российские войска нанесли поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ, 110-й и 113-й бригад теробороны близ населенных пунктов Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань, отчиталось ведомство. Украинские войска за сутки потеряли до 100 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину «Козак» и четыре автомобиля.

Украинские власти рассказали о ходе эвакуации в Харьковской области
Политика
Фото:Вячеслав Мадиевский / Reuters

В ходе контрбатарейной борьбы были поражены в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка Caesar, несколько гаубиц, две боевые машины реактивной системы залпового огня Vampire, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», сказали в Минобороны.

11 мая ведомство отчиталось о взятии под контроль пяти населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщал о тяжелых боях в селах Стрелечья, Пыльная и Борисовка, а также в окрестностях сел Олейниково и Огурцово. 8 мая Минобороны России заявляло, что российские военные заняли населенный пункт Кисловка.

10 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале наступления российских войск в Харьковской области. Украинские власти эвакуируют жителей. Синегубов 12 мая рассказал, что из региона более чем за двое суток вывезли свыше 4 тыс. человек.

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Теги
Елена Чернышова
Минобороны Харьковская область
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