Генштаб ВСУ сообщил об отводе войск с позиций в районе Волчанска

Из-за «огневого воздействия и штурмовых действий противника» подразделения ВСУ отступили в районе Волчанска для сбережения жизней солдат. Минобороны России отчитывалось об улучшении позиций в Харьковской области

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские военные оставили позиции в районах деревни Лукьянцы и города Волчанск, они «для сохранения жизни военнослужащих и избегания потерь подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции», сообщил Генштаб ВСУ.

Это произошло из-за «огневого воздействия и штурмовых действий противника».

Лукьянцы и Волчанск расположены на севере Харьковской области близ границы с Россией, первый населенный пункт — к юго-западу от Белгорода, второй — к юго-востоку от него. Волчанск в начале военной операции был занят российской армией, она сохраняла контроль до осени 2022 года.

Днем 14 мая украинские власти сообщили о боях на окраинах Волчанска. Президент Владимир Зеленский несколько дней назад называл положение армии на окраинах этого города очень тяжелым.

Минобороны России сообщало, что российские войска продвигаются вглубь Харьковской области и заняли село Бугроватка к юго-западу от Волчанска. 13 мая ведомство доложило об улучшении тактического положения в районе Волчанска, а также населенных пунктов Нескучное, Липцы и Веселое в Харьковской области.