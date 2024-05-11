В Харькове оценили вероятность эвакуации города на фоне обострения боев

Харьков (Фото: Aziz Karimov / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Угрозы начала наземных боев в Харькове сейчас нет, заявил глава областной администрации Олег Синегубов, отвечая на вопрос журналистов касательно эвакуации. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Ответил на вопросы по ситуации на северной и северо-восточной границе области и эвакуационных мер. Ситуация по этим направлениям полностью контролируема. <...> Угрозы наземной операции для Харькова нет», — написал он.

Синегубов также заявил, что тяжелые бои продолжаются в селах Стрелечья, Пыльная и Борисовка, а также в окрестностях сел Олейниково и Огурцово. Минобороны России днем 11 мая отчиталось о взятии под контроль Борисовки, Огурцова, Пыльной и Стрелечьей, а также поселка Плетеневка. Все они расположены в непосредственной близости от границы России с Харьковской областью. В последние дни ведомство сообщало о взятии и других населенных пунктов на территории региона.

Накануне, 10 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил о российском наступлении в Харьковской области. По его словам, украинская армия была к этому готова. В Волчанске на этом фоне объявили эвакуацию.

На следующий день Синегубов сообщил, что из приграничных районов вывезли 1775 человек. «1048 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 440 — из Харьковского, 12 — из Богодуховского и 275 человек эвакуированы волонтерами», — написал он.

План эвакуации Харькова давно разработан и регулярно обновляется, заверил Синегубов 8 мая. Вместе с тем оснований, чтобы начинать разговор об эвакуации города, пока нет, сказал он.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.