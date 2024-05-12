В «Ростехе» осмотрели захваченный военными танк Abrams

Специалисты «Ростеха» осмотрели танк Abrams, захваченный российскими военными в ходе военной операции на Украине, сообщил «РИА Новости» гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

Однако, по его словам, предметного разговора на эту тему пока не было.

M1 Abrams — боевой американский танк, стоящий на вооружении армии США в различных модификациях с 1980-х годов. Вашингтон впервые передал их Киеву в сентябре 2023 года. Россия осуждает военную помощь Украине. В Кремле заявили, что танки Abrams «будут гореть так же, как и другие».

О первом подбитом танке Abrams Минобороны России сообщило в конце февраля 2024 года. С тех пор военное ведомство неоднократно сообщало об уничтожении машин этого типа. В конце апреля российские военные привезли из зоны боевых действий подбитый американский танк М1 Abrams, его выставили на Поклонной горе в Москве.