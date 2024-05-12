 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В «Ростехе» осмотрели захваченный военными танк Abrams

Чемезов: специалисты «Ростеха» осмотрели трофейный танк Abrams
Сюжет
Военная операция на Украине

Специалисты «Ростеха» осмотрели танк Abrams, захваченный российскими военными в ходе военной операции на Украине, сообщил «РИА Новости» гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

Однако, по его словам, предметного разговора на эту тему пока не было.

M1 Abrams — боевой американский танк, стоящий на вооружении армии США в различных модификациях с 1980-х годов. Вашингтон впервые передал их Киеву в сентябре 2023 года.

Россия осуждает военную помощь Украине. В Кремле заявили, что танки Abrams «будут гореть так же, как и другие».

Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли еще один танк Abrams
Политика
Американский танк М1 Abrams

О первом подбитом танке Abrams Минобороны России сообщило в конце февраля 2024 года. С тех пор военное ведомство неоднократно сообщало об уничтожении машин этого типа. В конце апреля российские военные привезли из зоны боевых действий подбитый американский танк М1 Abrams, его выставили на Поклонной горе в Москве.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Теги
Abrams Ростех Сергей Чемезов
Материалы по теме
Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли еще один танк Abrams
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении танка Abrams и БМП Bradley
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении еще одного танка Abrams
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
«Справедливороссы» отвергли 11 из 26 кандидатур в новое правительство Политика, 09:47
В «Ростехе» осмотрели захваченный военными танк Abrams Политика, 09:38
Как управлять командой, не делая всю работу за всех. Учимся у бизнес-гуру Pro, 09:36
BI сообщил о применении украинской авиацией тактики «дикой ласки» Политика, 09:35
В Коми завели дело о халатности после частичного обрушения дома Общество, 09:22
В Чаинском районе Томской области подтопило 12 населенных пунктов Общество, 09:01
Украинский боксер Ломаченко завоевал два чемпионских титула Спорт, 09:00
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Как увеличить капитал на фоне инфляции: 5 акций с потенциалом роста Инвестиции, 09:00
Выборы главы государства в Литве: президент против врача и премьера Политика, 09:00
Гладков сообщил о повреждениях на территории двух предприятий из-за БПЛА Политика, 08:45
«РИА Новости» узнало о продаже переоформленного на экс-жену Иванова авто Общество, 08:36
Эксперты назвали правительству способ обнаружения «теневых майнеров» Политика, 08:31
Летевший из Москвы в Гуанчжоу самолет вынужденно сел в Иркутске Общество, 08:15
Байден назвал условия для достижения соглашения по Газе «хоть завтра» Политика, 07:54