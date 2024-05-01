Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе. Фотогалерея
На выставке представлеы более 30 образцов военной техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Швеции, Финляндии, Австрии, Турции, Австралии, ЮАР, Австралии и Украины.
Американский танк М1 Abrams.
Американская машина разминирования M1150 Assault Breacher Vehicle.
Украинский БТР-82а.
Немецкий танк Leopard 2A6.
БМП Bradley производства США.
Танк Т-72 Вооруженных сил Украины.
Американский общевойсковой автомобиль повышенной проходимости HMMWV.
Гусеничная бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88А1 (США).
В Парке Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейного оружия и техники, захваченных российскими военными в ходе специальной операции на Украине. В частности, в столицу привезли танки Abrams и Leopard
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