Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе. Фотогалерея

В Парке Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейного оружия и техники, захваченных российскими военными в ходе специальной операции на Украине. В частности, в столицу привезли танки Abrams и Leopard

Фото: Андрей Любимов / РБК На выставке представлеы более 30 образцов военной техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Швеции, Финляндии, Австрии, Турции, Австралии, ЮАР, Австралии и Украины. Фото: Андрей Любимов / РБК Американский танк М1 Abrams. Фото: Андрей Любимов / РБК Американская машина разминирования M1150 Assault Breacher Vehicle. Фото: Андрей Любимов / РБК Украинский БТР-82а. Фото: Андрей Любимов / РБК Немецкий танк Leopard 2A6. Фото: Андрей Любимов / РБК БМП Bradley производства США. Фото: Андрей Любимов / РБК Танк Т-72 Вооруженных сил Украины. Фото: Андрей Любимов / РБК Американский общевойсковой автомобиль повышенной проходимости HMMWV. Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Гусеничная бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88А1 (США). Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК

В Парке Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейного оружия и техники, захваченных российскими военными в ходе специальной операции на Украине. В частности, в столицу привезли танки Abrams и Leopard