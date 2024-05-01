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Военная операция на Украине ,  
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Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе. Фотогалерея

В Москве открылась выставка трофейного вооружения и техники
Сюжет
Военная операция на Украине
В Парке Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейного оружия и техники, захваченных российскими военными в ходе специальной операции на Украине. В частности, в столицу привезли танки Abrams и Leopard
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Парке Победы на Поклонной горе в Москве открылась выставка трофейного оружия и техники, захваченных российскими военными в ходе специальной операции на Украине. В частности, в столицу привезли танки Abrams и Leopard

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