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Военная операция на Украине ,  
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Украина досрочно получила американские танки Abrams

The New York Times: Украина досрочно получила американские танки Abrams
Сюжет
Военная операция на Украине
Изначально в Пентагоне полагали, что танки M1 Abrams поступят на Украину не ранее конца 2023 года. В общей сложности Киев должен получить 31 машину
Танк Abrams
Танк Abrams (Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images)

Первые американские танки Abrams прибыли на Украину, сообщает The New York Times со ссылкой на двух собеседников в Пентагоне. По их словам, машины были направлены Киеву раньше намеченного срока, чтобы они смогли сейчас принять участие в контрнаступлении.

Точное число танков не называется. Всего Украине предполагается поставить 31 машину M1 Abrams. 

Их поставку США анонсировали в конце января. Изначально в Пентагоне полагали, что они поступят на Украину не ранее конца 2023 года.

Танками Киеву помогают и другие страны. Их уже успели отправить Германия, Дания, Великобритания, Франция. Речь шла в том числе о немецких Leopard 2A и британских Challenger 2. Часть из этих машин позже была уничтожена в Запорожской области, а также в Донбассе.

США с отправкой танков медлили, настаивая на необходимости прохождения украинскими военнослужащими курса обучения на базах в Германии.

M1 Abrams находится на вооружении армии США с 1980 года. Он использовался в ходе военных конфликтов в Ираке, Афганистане.

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В Кремле передачу западных танков Украине подвергали критике и заверяли, что «эти танки будут гореть, так же как остальные».

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Abrams Пентагон Украина
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