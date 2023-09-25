Украина досрочно получила американские танки Abrams

Изначально в Пентагоне полагали, что танки M1 Abrams поступят на Украину не ранее конца 2023 года. В общей сложности Киев должен получить 31 машину

Танк Abrams (Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images)

Первые американские танки Abrams прибыли на Украину, сообщает The New York Times со ссылкой на двух собеседников в Пентагоне. По их словам, машины были направлены Киеву раньше намеченного срока, чтобы они смогли сейчас принять участие в контрнаступлении.

Точное число танков не называется. Всего Украине предполагается поставить 31 машину M1 Abrams.

Их поставку США анонсировали в конце января. Изначально в Пентагоне полагали, что они поступят на Украину не ранее конца 2023 года.

Танками Киеву помогают и другие страны. Их уже успели отправить Германия, Дания, Великобритания, Франция. Речь шла в том числе о немецких Leopard 2A и британских Challenger 2. Часть из этих машин позже была уничтожена в Запорожской области, а также в Донбассе.

США с отправкой танков медлили, настаивая на необходимости прохождения украинскими военнослужащими курса обучения на базах в Германии.

M1 Abrams находится на вооружении армии США с 1980 года. Он использовался в ходе военных конфликтов в Ираке, Афганистане.

В Кремле передачу западных танков Украине подвергали критике и заверяли, что «эти танки будут гореть, так же как остальные».