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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении еще одного танка Abrams

Минобороны: группировка «Центр» уничтожила еще один танк Abrams на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Hedil Hernandez / Global Look Press
Фото: Hedil Hernandez / Global Look Press

Российские военные уничтожили украинский танк Abrams американского производства, сообщило Минобороны в сводке за сутки.

«ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, танк Abrams производства США, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, пять пикапов», — уточнили в ведомстве. Также российские подразделения уничтожили самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin американского производства и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

По данным Минобороны, военнослужащие подразделения группировки войск «Центр» «улучшили тактическое положение» и нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Майорск, Новгородское, Семеновка и Розовка в ДНР.

AP сообщило об отводе ВСУ танков Abrams из-за российских дронов
Политика
Фото:Keystone Press Agency / Global Look Press

В конце апреля российские военные привезли из зоны боевых действий захваченный подбитый американский танк М1 Abrams, 1 мая его выставили на Поклонной горе в Москве.

О первом подбитом танке Abrams Минобороны сообщило в конце февраля 2024 года. С тех пор военное ведомство сообщило об уничтожении нескольких машин этого типа.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе. Фотогалерея
Фотогалерея 
Фото:Андрей Любимов / РБК

Как рассказал министр обороны Сергей Шойгу, экспозиция, включающая не только Abrams, но и бронированные машины Bradley, Leopard и Marder, «вызвала большой интерес». Так, только за первый день выставку посетили свыше 83 тыс. человек.

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Теги
Минобороны Abrams ДНР российские военные Украина
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