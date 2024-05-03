Минобороны сообщило об уничтожении еще одного танка Abrams
Российские военные уничтожили украинский танк Abrams американского производства, сообщило Минобороны в сводке за сутки.
«ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, танк Abrams производства США, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, пять пикапов», — уточнили в ведомстве. Также российские подразделения уничтожили самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin американского производства и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30.
По данным Минобороны, военнослужащие подразделения группировки войск «Центр» «улучшили тактическое положение» и нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Майорск, Новгородское, Семеновка и Розовка в ДНР.
В конце апреля российские военные привезли из зоны боевых действий захваченный подбитый американский танк М1 Abrams, 1 мая его выставили на Поклонной горе в Москве.
О первом подбитом танке Abrams Минобороны сообщило в конце февраля 2024 года. С тех пор военное ведомство сообщило об уничтожении нескольких машин этого типа.
Как рассказал министр обороны Сергей Шойгу, экспозиция, включающая не только Abrams, но и бронированные машины Bradley, Leopard и Marder, «вызвала большой интерес». Так, только за первый день выставку посетили свыше 83 тыс. человек.
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