 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли еще один танк Abrams

Минобороны: ВСУ потеряли еще один танк Abrams
Сюжет
Военная операция на Украине
Американский танк М1 Abrams
Американский танк М1 Abrams (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли еще один танк Abrams производства США. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, за сутки украинские военные также лишились двух боевых машин пехоты, в том числе Bradley производства США, боевой бронированной машины и трех пикапов.

Минобороны сообщило о взятии под контроль Очеретино
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы подразделения группировки российских войск «Центр» поразили гаубицу М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, легкую гаубицу М102 производства США и другое вооружение.

В предыдущий раз Минобороны отчиталось об уничтожении танка Abrams в зоне военной операции на Украине 3 мая. Тогда же ВСУ потеряли две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять пикапов.

Выставка трофейного вооружения и техники на Поклонной горе. Фотогалерея
Фотогалерея 

В конце апреля российские военные привезли из зоны боевых действий захваченный подбитый американский танк М1 Abrams. 1 мая его выставили на Поклонной горе в Москве.

О первом подбитом танке Abrams Минобороны сообщило в конце февраля 2024 года. С тех пор военное ведомство сообщило об уничтожении нескольких машин этого типа.

Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли еще один танк Abrams
Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли еще один танк Abrams

Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии

МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне

НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России

Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео

Баффет продает акции Apple. У компании проблемы в бизнесе

Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео

В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол

В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го

«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?

В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов

Биржевые цены на какао-бобы рухнули на 30%. Что произошло?

Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике

Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России
Теги
Abrams Минобороны танки
Материалы по теме
Минобороны сообщило об уничтожении танка Abrams и БМП Bradley
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении еще одного танка Abrams
Политика
Российские военные эвакуировали в Москву первый подбитый Abrams
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 98,56 (-0,08) Инвестиции, 03 мая, 16:44 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 91,69 (-0,36) Инвестиции, 03 мая, 16:44
Какие инструменты помогут анализировать продажи в e-commerce РБК и Яндекс, 14:13
В Бердянске сотрудник колонии погиб в результате подрыва автомобиля Политика, 13:55
Правительство Израиля запретит крупнейший арабский телеканал Политика, 13:45
Регбист сборной Португалии погиб в ДТП в 22 года Спорт, 13:41
Власти Украины оценили размер ущерба энергетике страны Общество, 13:39
ТАСС узнало о планах президента Кубы приехать в Москву на парад Победы Политика, 13:33
Украина пожаловалась на допуск российских гребцов на отбор ОИ в Венгрии Спорт, 13:31
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли еще один танк Abrams Политика, 13:26
Минобороны сообщило о взятии под контроль Очеретино Политика, 13:09
На Солнце произошла вторая за неделю мощная вспышка Общество, 13:04
Джоан Роулинг пообещала выпустить еще шесть книг Общество, 12:47
В Вашингтоне машина врезалась в ограду Белого дома Общество, 12:41
В России появится День математика Общество, 12:21
Самый дорогой клуб НХЛ вылетел из плей-офф в первом раунде Спорт, 12:19