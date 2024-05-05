Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли еще один танк Abrams

Американский танк М1 Abrams (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли еще один танк Abrams производства США. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, за сутки украинские военные также лишились двух боевых машин пехоты, в том числе Bradley производства США, боевой бронированной машины и трех пикапов.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы подразделения группировки российских войск «Центр» поразили гаубицу М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, легкую гаубицу М102 производства США и другое вооружение.

В предыдущий раз Минобороны отчиталось об уничтожении танка Abrams в зоне военной операции на Украине 3 мая. Тогда же ВСУ потеряли две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять пикапов.

В конце апреля российские военные привезли из зоны боевых действий захваченный подбитый американский танк М1 Abrams. 1 мая его выставили на Поклонной горе в Москве.

О первом подбитом танке Abrams Минобороны сообщило в конце февраля 2024 года. С тех пор военное ведомство сообщило об уничтожении нескольких машин этого типа.