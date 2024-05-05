Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли еще один танк Abrams
Вооруженные силы Украины за сутки потеряли еще один танк Abrams производства США. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, за сутки украинские военные также лишились двух боевых машин пехоты, в том числе Bradley производства США, боевой бронированной машины и трех пикапов.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы подразделения группировки российских войск «Центр» поразили гаубицу М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, легкую гаубицу М102 производства США и другое вооружение.
В предыдущий раз Минобороны отчиталось об уничтожении танка Abrams в зоне военной операции на Украине 3 мая. Тогда же ВСУ потеряли две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять пикапов.
В конце апреля российские военные привезли из зоны боевых действий захваченный подбитый американский танк М1 Abrams. 1 мая его выставили на Поклонной горе в Москве.
О первом подбитом танке Abrams Минобороны сообщило в конце февраля 2024 года. С тех пор военное ведомство сообщило об уничтожении нескольких машин этого типа.
Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии
МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне
НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России
Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео
Баффет продает акции Apple. У компании проблемы в бизнесе
Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео
В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го
«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?
В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов
Биржевые цены на какао-бобы рухнули на 30%. Что произошло?
Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике
Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России