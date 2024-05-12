Standard: первые F-16 могут появиться на Украине уже через несколько недель

Standard узнала о поставке первых F-16 на Украину в течение недель

Первые истребители F-16 могут прибыть на Украину в течение нескольких недель, пишет британская газета Standard со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

По словам собеседника газеты, самолеты должны быть поставлены к июню-июлю текущего года.

Ранее те же сроки называл военный источник Reuters в Киеве. В начале мая спикер командования Воздушных сил Украины Илья Евлаш заявил, что Киев получит первые самолеты «после Пасхи».

В конце апреля министр обороны США Ллойд Остин говорил, что эскадрилья истребителей F-16 вместе с обученными пилотами прибудет на Украину до конца 2024 года. Нидерланды пообещали начать отправку F-16 Украине этой осенью, Литва — в июне текущего года.

Поставить Украине истребители F-16 обещали в 2023 году Нидерланды, Дания и Бельгия. В середине декабря Нидерланды начали готовить к отправке первые 18 самолетов. Дания решила отложить поставку самолетов до второго квартала, пока украинские пилоты не завершат программу обучения и на Украине не будут созданы необходимая логистика и инфраструктура для обслуживания F-16. В конце 2023 года базовую программу обучения завершила первая группа украинских пилотов в Великобритании.

Президент России Владимир Путин говорил, что поставки истребителей Украине от западных стран не поменяют ситуацию на поле боя. «И мы будем уничтожать самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», — сказал глава государства.