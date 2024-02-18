В Минобороны Литвы назвали срок поставки первых F-16 на Украину

Минобороны Литвы: первые истребители F-16 будут на Украине к июню 2024 года

Истребитель F-16 (Фото: Mark Dadswell / Getty Images)

Первые самолеты-истребители F-16 американского производства будут на Украине в июне 2024 года, заявил журналу Foreign Policy министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас.

«Я думаю, что в июне мы увидим их на Украине», — сообщил глава литовского Минобороны, сославшись на график, который был подтвержден другим европейским чиновником.

Украинские власти ожидают, что 12 пилотов пройдут подготовку к полетам на F-16 к концу финансового года в США, то есть в сентябре, отмечает Foreign Policy.

Поставить Украине истребители F-16 обещали в 2023 году Нидерланды, Дания и Бельгия. В середине декабря Нидерланды начали готовить к отправке первые 18 самолетов. Дания в начале января 2024 года решила перенести поставку самолетов до второго квартала, пока Киевом не будут выполнены необходимые условия — завершение украинскими пилотами программы обучения и создание на самой Украине необходимой логистики и инфраструктуры для обслуживания F-16. В конце 2023 года базовую программу обучения завершила первая группа украинских пилотов в Великобритании.

В ВСУ призвали «не делать катастрофу» из сообщений о задержке истребителей. Спикер украинских Воздушных сил Юрий Игнат пояснил, что при передаче большого числа F-16 они могут стать «хорошей мишенью».

Россия осуждает поставки военной техники Украине. Российское Минобороны прогнозировало уничтожение всех обещанных ВСУ западных истребителей за несколько недель.