Newsbreak раскрыл планы Греции по передаче F-16 Киеву

Афины с большой вероятностью передадут 32 истребителя F-16 на Украину и, возможно, еще 24 истребителя Mirage 2000-5 Mk 2, передает Newsbreak. Москва осуждает военные поставки Киеву

Истребители F-16 (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Греция почти наверняка передаст Украине 32 истребителя F-16 C/D Block 30 из 108 снятых с вооружения, сообщает греческий портал Newsbreak. Издание допускает, что Греция также передаст Украине 24 истребителя Mirage 2000-5 Mk 2 французского производства, однако их могут также продать Индии, и действия с ними должны быть одобрены Францией.

Глава Минобороны Греции Николаос Дендиас сообщил, что план по перевооружению предусматривает, что к 2030 году у Греции будет 200 современных самолетов поколений 4,5 и 5 с постепенным выводом со службы самолетов третьего и четвертого поколений.

В июле 2022 года парламентский комитет попросили дать положительное заключение о продаже устаревших истребителей и сопутствующего оборудования (запасные части, тренажеры, приборы и материалы). Продажа так и не состоялась, и состояние истребителей, хранящихся на открытом воздухе, постоянно ухудшается.

По предварительной оценке, Греция получит от продажи 108 самолетов от €2 млрд до €2,5 млрд. При этом шансы на продажу истребителей третьего поколения F-4E «практически равны нулю», передает издание.

Издание отмечает, что за время своей службы в Вооруженных силах Греции истребители F-16 C/D Block 30 претерпели две конструктивные модернизации и на сегодняшний день в среднем изношены на 60%.

F-16 — это легкий многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения американского производства. Самолет может уничтожать воздушные и наземные цели, подавлять ПВО, осуществлять перехват, авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду. Греция закупила такие самолеты еще в 1989 году. Французский Mirage 2000 также является истребителем четвертого поколения. Модернизированные версии Mirage 2000-5 Mk2 поступили на вооружение Греции в 2007 году.

О том, что Греция решила принять участие в обучении украинских пилотов управлению истребителями F-16, сообщил в августе президент Украины Владимир Зеленский. Издание Kathimerini в конце января сообщало, что Греция одобрила передачу Украине устаревших систем вооружения, которыми уже не пользуются греческие военные. Решение было принято после того, как Госдеп США разрешил продать Греции истребители пятого поколения F-35A Lightning II и необходимое оборудование на $8,6 млрд.

Власти западных государств не раз заявляли о планах передать Украине истребители F-16.

В феврале глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что страна рассчитывает передать Украине первые F-16 летом 2024 года. Нидерланды рассчитывают поставить Киеву такие самолеты во второй половине года. Несколько самолетов обещали также в Бельгии. Подготовку летчики проходят в том числе в Дании и Великобритании.

Москва осуждает любые военные поставки Киеву и полагает, что они лишь затягивают конфликт, но не могут решить его исхода. Президент России Владимир Путин говорил, что российские войска будут уничтожать истребители F-16, как и другую западную технику в случае их поставки на Украину.