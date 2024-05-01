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Военная операция на Украине ,  
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В Воздушных силах Украины допустили появление первых F-16 «после Пасхи»

Представитель Воздушных сил: первые F-16 появятся на Украине после Пасхи
Сюжет
Военная операция на Украине
Представитель Воздушных сил Илья Евлаш отметил, что военные не хотят «загадывать», поскольку «уже несколько раз менялась дата». Россия пообещала уничтожать F-16
Истребители F-16
Истребители F-16 (Фото: Bart Biesemans / Reuters)

Первые истребители F-16 появятся на Украине «после Пасхи», заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш в телеэфире, его слова приводит «Страна.ua».

На вопрос ведущего, когда приблизительно в воздушном пространстве страны окажутся F-16, Евлаш с улыбкой ответил: «После Пасхи».

«Мы не загадываем, потому что уже несколько раз менялась дата, поэтому мы ждем», — сказал он.

В комментарии «Украинской правде» представитель Воздушных сил отметил, что «после Пасхи» — «довольно растянутое во времени понятие» и что военные хотели бы получить самолеты «как можно быстрее».

Пилоты сейчас учатся в США и Дании, добавил Евлаш.

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Йенс Столтенберг рядом с истребителем F-16

В марте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что F-16 появятся на Украине в середине лета. На прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что первая эскадрилья истребителей вместе с обученными пилотами прибудет на Украину до конца этого года. В одной эскадрилье F-16 обычно 12 самолетов. В Киеве заявляли, что для успешного наступления нужно четыре эскадрильи.

Дания обещала передать ВСУ первые F-16 летом, а Нидерланды — во второй половине года. Бельгия намерена отправить несколько самолетов в 2025 году.

Президент Владимир Путин заявлял, что российские военные будут уничтожать F-16 в случае их передачи Киеву, как и другую западную технику. «Если они поставят F-16, об этом говорят, вроде пилотов готовят, это ситуацию на поле боя не поменяет», — говорил он.

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Теги
Елена Чернышова
F-16 Украина Военная операция на Украине
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