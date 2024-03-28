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Военная операция на Украине ,  
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Путин пообещал уничтожать F-16 на Украине

Путин: Россия уничтожит F-16 на Украине при их поставке, как и другую технику
Сюжет
Военная операция на Украине

Российские войска будут уничтожать истребители F-16 в случае их поставки на Украину, как и другую западную технику. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными в Торжке, передает ТАСС.

«Если они поставят F-16, об этом говорят, вроде пилотов готовят, это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», — сказал Путин.

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Фото:Ezra Acayan / Getty Images

F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол») — американский легкий сверхзвуковой многоцелевой одноместный истребитель четвертого поколения. Самолет может выполнять задачи класса «воздух — воздух», оказывать огневую поддержку, подавлять ПВО, осуществлять перехват, авиаразведку, доставлять тактические ядерные боеприпасы и наносить удары в любую погоду.

Власти западных стран не раз заявляли о планах передать Украине истребители F-16 американского производства. В феврале глава датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что страна расчитывает передать Киеву первые самолеты летом 2024 года. Следующая партия F-16, как ожидается, прибудет из Нидерландов во второй половине того же года, отмечала министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Кроме того, несколько истребителей пообещали Киеву в Бельгии.

Украинских пилотов обучают полетам на F-16 в нескольких западных странах. В частности, подготовку летчики проходят в Дании и Великобритании.

Россия осуждает военную помощь Запада Украине, в том числе поставки оружия. В Кремле полагают, что это затянет конфликт и не изменит его исхода. По оценке Минобороны России, на уничтожение всех обещанных Киеву F-16 уйдет менее месяца.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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