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Посол сообщил о планах властей Маврикия внедрить карты «Мир»

Посол Климовский: Маврикий планирует внедрить карты российской системы «Мир»

Маврикий планирует внедрить карты российской платежной системы «Мир», сообщил посол России в стране Константин Климовский в интервью ТАСС.

«Власти Маврикия действительно имеют такие планы, однако сказать с полной уверенностью, что расплачиваться по картам «Мир» можно будет уже в 2024 году, пока сложно», — сказал Климовский.

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Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

В настоящее время карты «Мир» принимают без ограничений в Абхазии, Южной Осетии и Белоруссии. С 2023 года карты начали действовать в Лаосе, Венесуэле, Кубе, с февраля 2024 года — в Мьянме.

Платежная система также работала в Армении, Казахстане и Киргизии. Но весной 2024 года банки этих стран начали прекращать обслуживание карт «Мир».

Решение было принято на фоне ввода блокирующих санкций США, введенных против Национальной системы платежных карт (НСПК — оператор системы «Мир») в феврале 2024 года.

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Теги
Маврикий платежная система "Мир" карта «Мир»
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