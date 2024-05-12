Посол сообщил о планах властей Маврикия внедрить карты «Мир»

Маврикий планирует внедрить карты российской платежной системы «Мир», сообщил посол России в стране Константин Климовский в интервью ТАСС.

«Власти Маврикия действительно имеют такие планы, однако сказать с полной уверенностью, что расплачиваться по картам «Мир» можно будет уже в 2024 году, пока сложно», — сказал Климовский.

В настоящее время карты «Мир» принимают без ограничений в Абхазии, Южной Осетии и Белоруссии. С 2023 года карты начали действовать в Лаосе, Венесуэле, Кубе, с февраля 2024 года — в Мьянме.

Платежная система также работала в Армении, Казахстане и Киргизии. Но весной 2024 года банки этих стран начали прекращать обслуживание карт «Мир».

Решение было принято на фоне ввода блокирующих санкций США, введенных против Национальной системы платежных карт (НСПК — оператор системы «Мир») в феврале 2024 года.