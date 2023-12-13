В Венесуэле начали принимать карту «Мир»

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В туристических регионах Венесуэлы заработала оплата картами «Мир», платежи принимаются через терминалы крупнейшего банка страны Banco de Venezuela. Об этом заявила пресс-служба платежной системы.

«В первую очередь, к приему карт подготовлены торгово-сервисные предприятия в наиболее популярных туристических локациях», — говорится в сообщении.

Среди них столичный округ Венесуэлы, а также штат Нуэва-Эспарта, который включает в себя острова Коче, Кубагуа, Маргарита, а также штат Боливар.

В пресс-службе системы «Мир» добавили, что теперь российские туристы смогут использовать карты платежной системы в магазинах, ресторанах, отелях и других заведениях, которые обслуживаются Banco de Venezuela. Количество партнеров среди банков Венесуэлы и география приема российских карт будет расширяться, отметили в пресс-службе.

5 декабря прием карт платежной системы «Мир» запустили на Кубе. В первую очередь оплата такими картами будет доступна в туристических районах, среди которых столица Гавана и курортный город Варадеро. С марта 2023 года во всех банкоматах Кубы с карт «Мир» можно снять наличные. 30 ноября посол России сообщил о начале приема российских платежных карт в некоторых банках Лаоса, добавив, что снятие денег в банкоматах осуществляется «в тестовом режиме».