На Кубе стало возможно расплатиться картами «Мир»

Пока что карты российской платежной системы начали принимать в POS-терминалах в наиболее популярных туристических локациях. В дальнейшем сеть планируют расширить

Сьенфуэгос, Куба (Фото: Jürgen Schwenkenbecher / picture alliance / Global Look Press)

Платежная система «Мир» запустила прием карт на Кубе, теперь туристы из России могут использовать их для оплаты в магазинах, отелях и ресторанах. Об этом сообщила пресс-служба Национальной системы платежных карт (НСПК).

Как отметил генеральный директор платежной системы Владимир Комлев, на первом этапе возможность расплатиться «Миром» появилась в наиболее популярных у российских туристов местах, например в Гаване и на Варадеро. Постепенно география использования карт будет расширяться, заверил он.

Расчеты российскими картами проходят по курсу, установленному платежной системой «Мир». «Мы стараемся сделать его наиболее выгодным», — сказал Комлев.

До начала военной операции России на Украине карты платежной системы «Мир» можно было использовать в Белоруссии, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Киргизии, Вьетнаме, Турции и частично признанных Южной Осетии и Абхазии. После того как Минфин США пригрозил за сотрудничество с платежной системой санкциями, банки некоторых из перечисленных стран перестали принимать карты «Мир».

С марта во всех банкоматах на Кубе можно снимать наличные с карт «Мир». По данным платежной системы, такие операции уже провели около 3 тыс. человек. В середине октября карты «Мир» начали принимать более 80 тыс. терминалов в Венесуэле. В конце ноября карты российской платежной системы стали принимать некоторые банки Лаоса, снять деньги в банкоматах можно в тестовом режиме и только в местной валюте.

Директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина 3 июля заявила, что Банк России планирует вывести карты «Мир» в пять-шесть новых стран до конца 2023 года.