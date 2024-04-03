Карты «Мир» перестали работать в Киргизии
Карты российской платежной системы «Мир» с 15:00 (мск) 3 апреля перестали работать в Киргизии, сообщил «Межбанковский процессинговый центр» — оператор национальной платежной системы Киргизии «Элкарт», банки-участники которой принимали карты «Мир».
Как отметили в процессинговом центре, решение было принято во избежание риска вторичных санкций США, поскольку ранее подразделение американского Минфина OFAC (Office of Foreign Assets Control) ввело санкции против оператора карт «Мир» АО «Национальная система платежных карт» (НСПК).
Так, с 3 апреля пользователям станут недоступны следующие виды операций:
- обслуживание карт в эквайринговых устройствах (безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах);
- переводы с карты на карты;
- электронная коммерция: интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий (ТСП).
Вместе с тем возможность осуществления денежных переводов между киргизскими и российскими банками сохранится, уточнили ТАСС в пресс-службе киргизского Национального банка.
Карты «Мир» работали в Киргизии с 2019 года в рамках интеграции двух платежных систем — российской «Мир» и киргизской «Элкарт». В «Элкарт» участвует 21 банк. Однако первые проблемы с работой карт «Мир» в Киргизии начались еще осенью 2022 года, после того как Минфин США пригрозил наказывать иностранные финансовые организации за сотрудничество с НСПК. Например, по состоянию на октябрь 2022 года поддержку карт «Мир» приостанавливали десять из 23 кредитных организаций.
Санкции США против НСПК были введены в феврале 2024 года. На момент введения ограничений карты «Мир» также поддерживались некоторыми банками Казахстана, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Абхазии, Южной Осетии, Киргизии, Таджикистана и Кубы, но расплатиться ими можно не везде. После ввода санкций о прекращении работ с картами «Мир» сообщил, например, казахстанский Bereke Bank — бывшая «дочка» «Сбера». С февраля перестал работать с российскими картами крупнейший банк Казахстана Halyk Bank.
В марте с картами «Мир» также перестала работать платежная система Армении (Armenian Card, ArCa), в которую входят большинство банков. Исключение составила «ВТБ Армения» — «дочка» российского ВТБ.
НСПК была создана в России в 2014 году после введения санкций из-за присоединения Россией Крыма на случай отключения в стране карт международных платежных систем. 100% компании принадлежит Банку России. НСПК обрабатывает операции по картам любых платежных систем, выпущенных российскими банками, а также является оператором системы «Мир». Первые карты «Мир» были выпущены в 2015 году. После того как из России в марте 2022 года ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, а их карты перестали работать за границей, «Мир» стал альтернативой для безналичных платежей за рубежом.
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