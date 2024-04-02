Крупнейший казахстанский банк прекратил обслуживание карт «Мир»
Крупнейший банк Казахстана Halyk Bank («Народный банк») прекратил обслуживать карты «Мир» с февраля. Об этом сообщили РБК в колл-центре кредитно-финансового учреждения.
«Карты «Мир» в нашем банке не обслуживаются, то есть не сможет клиент совершить операции через наш банк — снять либо оплатить через терминалы», — заявили там.
РБК направил запрос в пресс-службу Halyk Bank.
В феврале Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») попала под блокирующие санкции Минфина США.
В конце декабря 2023 года американский президент Джо Байден разрешил Минфину США вводить санкции в отношении иностранных банков, если они помогают в проведении сделок для подсанкционных российских лиц.
Еще до ввода санкций против НСПК три из четырех крупнейших банков Китая — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China — прекратили принимать платежи от банков из России, которые оказались под санкциями.
В конце марта платежная система Армении (Armenian Card, ArCa) уведомила НСПК, что большинство банков в стране перестали работать с картами «Мир» на фоне санкционных рисков.
Москва считает западные санкции незаконными и требует их отмены.
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