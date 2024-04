Крупнейший казахстанский банк прекратил обслуживание карт «Мир»

Halyk Bank прекратил обслуживать карты «Мир» с февраля. В том же месяце НСПК попала под санкции США. В декабре американский Минфин получил возможность вводить ограничения против зарубежных банков за обход антироссийских санкций

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Крупнейший банк Казахстана Halyk Bank («Народный банк») прекратил обслуживать карты «Мир» с февраля. Об этом сообщили РБК в колл-центре кредитно-финансового учреждения.

«Карты «Мир» в нашем банке не обслуживаются, то есть не сможет клиент совершить операции через наш банк — снять либо оплатить через терминалы», — заявили там.

РБК направил запрос в пресс-службу Halyk Bank.

В феврале Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») попала под блокирующие санкции Минфина США.

В конце декабря 2023 года американский президент Джо Байден разрешил Минфину США вводить санкции в отношении иностранных банков, если они помогают в проведении сделок для подсанкционных российских лиц.

Еще до ввода санкций против НСПК три из четырех крупнейших банков Китая — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China — прекратили принимать платежи от банков из России, которые оказались под санкциями.

В конце марта платежная система Армении (Armenian Card, ArCa) уведомила НСПК, что большинство банков в стране перестали работать с картами «Мир» на фоне санкционных рисков.

Москва считает западные санкции незаконными и требует их отмены.

Материал дополняется