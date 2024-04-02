 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Крупнейший казахстанский банк прекратил обслуживание карт «Мир»

Казахстанский Halyk Bank прекратил обслуживание карт «Мир»
Сюжет
Война санкций
Halyk Bank прекратил обслуживать карты «Мир» с февраля. В том же месяце НСПК попала под санкции США. В декабре американский Минфин получил возможность вводить ограничения против зарубежных банков за обход антироссийских санкций
Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости
Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Крупнейший банк Казахстана Halyk Bank («Народный банк») прекратил обслуживать карты «Мир» с февраля. Об этом сообщили РБК в колл-центре кредитно-финансового учреждения.

«Карты «Мир» в нашем банке не обслуживаются, то есть не сможет клиент совершить операции через наш банк — снять либо оплатить через терминалы», — заявили там.

РБК направил запрос в пресс-службу Halyk Bank.

В феврале Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») попала под блокирующие санкции Минфина США.

Под санкции США попал оператор платежной системы «Мир» и девелопер ПИК
Политика
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

В конце декабря 2023 года американский президент Джо Байден разрешил Минфину США вводить санкции в отношении иностранных банков, если они помогают в проведении сделок для подсанкционных российских лиц.

Еще до ввода санкций против НСПК три из четырех крупнейших банков Китая — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China — прекратили принимать платежи от банков из России, которые оказались под санкциями.

В конце марта платежная система Армении (Armenian Card, ArCa) уведомила НСПК, что большинство банков в стране перестали работать с картами «Мир» на фоне санкционных рисков.

Москва считает западные санкции незаконными и требует их отмены.

Материал дополняется

Цена барреля Brent впервые с октября 2023 года превысила $89. Почему нефть дорожает

АвтоВАЗ побил 11-летний рекорд продаж. Что происходит

В Россию из Украины пытались провезти взрывчатку в иконах. Видео

Каждый второй заемщик по ипотеке в России в 2024 году получил отказ

В финской школе 12-летний ребенок открыл стрельбу по людям

В Абхазии упал вертолет Ми-24. Видео

В Подмосковье из-за разлива реки эвакуируют львов. Видео

13 российских компаний объявили дивиденды. Кто и сколько заплатит?

Forbes назвал богатейших людей России. Список

Умерла звезда советского кино
Авторы
Теги
Георгий Смирнов, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
платежная система "Мир" Казахстан иностранные банки
Материалы по теме
Банки Армении назвали условия работы после остановки приема карт «Мир»
Финансы
Карты «Мир» перестали работать в большинстве банков Армении
Финансы
Карты «Мир» перестанут работать в Киргизии
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 99,41 (-0,15) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 92,53 (+0,23) Инвестиции, 16:46
Си Цзиньпин заявил Байдену о непреодолимой красной линии Политика, 19:57
Альфа-банк и АЛРОСА запустили финансовый инструмент «Цифровые караты» Пресс-релиз, 19:49
Кустурица поделился с Путиным планами экранизировать Толстого и Гоголя Политика, 19:47
Астана опровергла вылет дронов в Татарстан с территории Казахстана Политика, 19:45
«Цифра брокер» назвал 5 инструментов для защиты от возможной девальвации Инвестиции, 19:44
Как не остаться без работы в ближайшие пять лет: один из ключевых навыков Pro, 19:39
Суд отказал в аресте акций российской QIWI после отзыва лицензии у банка Финансы, 19:39
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Крупнейший казахстанский банк прекратил обслуживание карт «Мир» Финансы, 19:33
Как упростить свою мультизадачную жизнь РБК и Mail, 19:32
«Динамо» победило клуб Первой лиги и вышло в полуфинал Кубка России Спорт, 19:28
Доля рынка KuCoin сократилась на 50% после обвинений Минюста США Крипто, 19:22
Как платить за границей: 6 способов оплаты за рубежом Инвестиции, 19:14
10 богатейших российских бизнесменов в глобальном рейтинге Forbes Бизнес, 19:03 
Блинкен заявил о «критическом этапе» конфликта Украины с Россией Политика, 19:01