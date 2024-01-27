В Мьянме с 20 февраля начнут принимать карты «Мир»

Карты «Мир» с конца февраля заработают в Мьянме

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Карты платежной системы «Мир» начнут работать в Мьянме с 20 февраля, заявил министр инвестиций и внешнеэкономических связей страны Кан Зо.

«Я рад сообщить, что мы начнем принимать карты вашей платежей системы «МИР» уже 20 февраля — всего через несколько дней», — заявил Кан Зо в ходе бизнес-форума с предпринимателями двух стран на полях выставки-форума «Россия» (цитата по «РИА Новости»).

Министр экономического развития России Максим Решетников в свою очередь сообщил о подключении банков Мьянмы к российскому аналогу SWIFT — системе передачи финансовых сообщений (СПФС).

«Банки Мьянмы подключаются к российскому аналогу SWIFT — СПФС. Появилась возможность прямых расчетов через корсчета, без посредничества третьих стран», — сказал он (цитата по ТАСС).

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