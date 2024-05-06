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Военная операция на Украине ,  
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Невзорова и Милова повторно объявили в розыск

МВД снова объявило в розыск Александра Невзорова и Владимира Милова
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Невзоров
Александр Невзоров (Фото: Агентство «Интерпресс» / Global Look Press)

МВД России повторно объявило в розыск журналиста Александра Невзорова (внесен в реестр иноагентов) и соратника оппозиционера Алексея Навального, бывшего замминистра энергетики Владимира Милова (признан иноагентом). Соответствующие карточки появились в базе данных ведомства.

Оба были объявлены в розыск по статьям Уголовного кодекса, но по каким именно, не уточняется.

В карточках у обоих проставлены отметки «Переобъявлен. Ранее разыскивался».

В феврале 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Невзорова к восьми годам колонии за фейки о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Также суд на четыре года запретил ему заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете.

В предыдущий раз Невзорова объявляли в розыск в мае 2022 года. Спустя несколько дней после этого суд заочно арестовал журналиста на два месяца по делу о публичном распространении фейков о действиях Вооруженных сил России.

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Владимира Милова заочно приговорили к восьми годам заключения за фейки о российских вооруженных силах в ноябре 2023 года. Тогда политика также объявили в международный розыск. Поводом стал стрим с участием Милова, в котором он говорил о военной операции на Украине.

В первый раз политика объявили в розыск в июне 2022 года. Спустя год суд в Москве заочно арестовал Милова на два месяца по той же статье о фейках.

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Теги
розыск МВД Александр Невзоров Владимир Милов

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