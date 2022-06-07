МВД объявило в розыск Глуховского и Милова
МВД обвинило в розыск писателя Дмитрия Глуховского и оппозиционера Владимира Милова (признан иностранным агентом), следует из базы ведомства. Оба они разыскиваются по статье УК.
Точные причины не указаны, об уголовных делах против Глуховского и Милова официально не сообщалось. После начала боевых действий на Украине оба публично выступали против российской спецоперации.
Глуховский в Telegram сообщил: «Меня обвиняют в дискредитации Вооруженных Сил РФ за пост в Инсте. Статья 207.3, часть 2» (статья, номер которой он называет, — о распространении фейков об армии, статья о дискредитации — 280.3). К посту Глуховский прикрепил скан титульного листа копии материалов уголовного дела, на котором написано, что в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Пресс-служба суда подтвердила «РИА Новости», что писатель заочно арестован по статье о фейках.
По ч. 2 ст. 207.3 Глуховскому может грозить до десяти лет лишения свободы. Что касается статьи о дискредитации, к уголовной ответственности по ней привлекают в течение одного года после административного наказания за аналогичные действия (за исключением случаев, когда дискредитация повлекла смерть или причинение вреда здоровья граждан, разрушения или массовые нарушения общественного порядка).
Милов — соратник Алексея Навального, в прошлом — замминистра энергетики (2002), глава партии «Демократический выбор» (2012–2015). В 2021 году он уехал из России. 6 мая текущего года Минюст внес политика в реестр СМИ-иноагентов.
Многие соратники Навального после митингов 2021 года стали фигурантами «санитарного дела», но Милова среди них не было.
Глуховский — автор романов «Метро 2033», «Метро 2034» и «Метро 2035», «Пост», «Текст», автор сценария фильма по последнему (за эту работу писатель получил премию «Ника»). Он тоже покинул страну.