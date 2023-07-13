Басманный суд заочно арестовал Владимира Милова по делу о фейках об армии
Басманный суд заочно арестовал соратника оппозиционера Алексея Навального, бывшего замминистра энергетики Владимира Милова (признан иноагентом), сообщили РБК в пресс-службе суда.
«Ходатайство следователя удовлетворено, в отношении Милова Владимира Станиславовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории России», — сказали в пресс-службе.
Согласно данным в картотеке суда, против Милова возбуждено дело по п. «д», ч. 2, ст. 207.3 УК (распространение фейков об армии по мотивам ненависти либо вражды в отношении социальной группы). По ней грозит до 10 лет лишения свободы.
Милов в 2021 году сообщил об отъезде из России. Это было связано с опасениями возможного ареста после несогласованных митингов в поддержку Навального. В 2022 году МВД России объявило его в розыск, статья УК тогда не уточнялась.
Навальный в начале 2021 года вернулся в Москву после лечения и реабилитации в немецкой клинике, куда попал после отравления.
ФСИН потребовала арестовать оппозиционера по делу «Ив-Роше», а в начале февраля 2021-го условный срок по этому делу ему заменили на реальный. Его арест вызвал несогласованные акции протеста, которые завершились большим количеством задержаний, а также уголовными делами против соратников Навального.
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