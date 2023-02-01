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Суд заочно приговорил Невзорова к восьми годам колонии по делу о фейках

Суд в Москве заочно приговорил Александра Невзорова к 8 годам колонии по делу о фейках
Отбытие срока будет отсчитываться с момента экстрадиции или задержания журналиста. Его дело связано с постом об обстреле роддома в Мариуполе. Невзоров говорил, что находится за границей. Летом он получил украинский паспорт
Александр Невзоров&nbsp;(внесён в реестр иноагентов)
Александр Невзоров (внесён в реестр иноагентов) (Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press)

Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова (внесен в реестр иноагентов) к восьми годам колонии по делу о фейках про Вооруженные силы России, сообщили РБК в суде.

«Журналист Невзоров Александр Глебович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекомуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», сроком на четыре года», — сказали в суде.

Отбытие срока наказания будет отсчитываться с момента экстрадиции Невзорова в Россию, либо с момента его задержания в стране. Приговор в силу пока не вступил.

Обвинение запрашивало для Невзорова девять лет колонии и запрет администрировать интернет-ресурсы сроком четыре года.

Против журналиста возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков о российских военных весной прошлого года. Поводом стал пост в соцсетях, в котором журналист распространил «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе».

Роскомнадзор ограничил по требованию Генпрокуратуры доступ к сайту Невзорова, а позднее журналист попал в список СМИ-иноагентов.

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Невзоров тогда сообщил РБК, что находится за границей. В начале мая МВД объявило журналиста в розыск, а позднее Басманный суд арестовал его заочно.

Летом советник главы МВД Украины Антон Геращенко говорил, что президент Владимир Зеленский дал Невзорову и его супруге Лидии гражданство «за выдающиеся заслуги» перед страной. Позднее получение украинского паспорта подтвердил и сам журналист. «Я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место», — написал он в телеграм-канале.

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Екатерина Костина Екатерина Костина, Елена Чернышова
Александр Невзоров приговор
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