Суд заочно приговорил Милова к восьми годам за «фейки» об армии
Владимир Милов
Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера Владимира Милова (признан в России иноагентом) к восьми годам колонии общего режима за «фейки» о Вооруженных силах, сообщил ТАСС. Приговор был вынесен заочно, Милов объявлен в международный розыск. Прокурор накануне требовал для оппозиционера девять лет лишения свободы.
Дело завели в июле. Поводом стал стрим с участием Милова, в котором он говорил о военной операции на Украине.
Материал дополняется.