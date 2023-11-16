Суд заочно приговорил Милова к восьми годам за «фейки» об армии

Владимир Милов (Фото: Валерий Левитин / РИА Новости)

Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера Владимира Милова (признан в России иноагентом) к восьми годам колонии общего режима за «фейки» о Вооруженных силах, сообщил ТАСС. Приговор был вынесен заочно, Милов объявлен в международный розыск. Прокурор накануне требовал для оппозиционера девять лет лишения свободы.

Дело завели в июле. Поводом стал стрим с участием Милова, в котором он говорил о военной операции на Украине.

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