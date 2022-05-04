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Военная операция на Украине ,  
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МВД объявило в розыск журналиста Александра Невзорова

Он является фигурантом дела о фейках о действиях Вооруженных сил России. Сам Невзоров говорил, что находится за пределами страны
Александр Невзоров
Александр Невзоров (Фото: Замир Усманов / ТАСС)

МВД объявило в розыск журналиста Александра Невзорова (Минюст внес его в реестр СМИ-иноагентов).

В карточке журналиста говорится, что он «разыскивается по статье УК». Особые приметы в карточке не указаны.

Ранее СК возбудил против него уголовное дело о публичном распространении фейков о действиях Вооруженных сил России из-за поста о Мариуполе. По данным СК, в марте Невзоров опубликовал в социальных сетях «заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома». Следователи указали, что источниками распространения «недостоверных фотографий пострадавших от обстрела мирных граждан» являются украинские СМИ. Ведомство напомнило, что Минобороны официально объявило о ложности указанных сведений.

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Невзоров тогда рассказывал РБК, что «находится за пределами Российской Федерации и действия российского законодательства».

Позднее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту Невзорова. Решение о блокировке ведомство приняло на основании ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая регламентирует порядок блокировки сайтов с призывами к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности.

В реестр СМИ-иноагентов Невзоров попал в апреле.

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Невзоров в 1993–2007 годах был депутатом Госдумы. На телевидении работал с 1983 года, вел на Ленинградском телевидении передачу «600 секунд». В 2000-х годах работал на «Первом канале», где вел программу «Другое время», писал колонки для журналов «Профиль» и «Однако». В последние годы сотрудничал с «Эхо Москвы» (в марте радиостанцию отключили от эфира, ее сайт заблокировали) и вел свой YouTube-канал.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Невзоров журналист розыск МВД
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