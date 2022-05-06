Суд заочно арестовал журналиста Александра Невзорова

Александр Невзоров (слева) (Фото: Замир Усманов / ТАСС)

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Александра Невзорова (Минюст внес его в реестр СМИ-иноагентов) по делу о публичном распространении фейков о действиях Вооруженных сил России, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«В связи с объявлением Невзорова в международный розыск, названная мера пресечения избрана на 2 месяца с момента его задержания на территории Российской Федерации или с момента его экстрадиции на территорию России», — уточнили в суде.

Невзорова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст. 207.3УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации)

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