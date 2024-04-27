Суд назвал дату рассмотрения жалобы на арест замминистра обороны Иванова

Тимур Иванов (Фото: Минобороны России)

Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу защиты на арест замглавы Минобороны Тимура Иванова 8 мая, передает ТАСС со ссылкой на суд.

«Апелляционная жалоба на арест Тимура Иванова назначена к рассмотрению в 12:45 мск 8 мая», — сказал собеседник агентства.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Мосгорсуда и к адвокату Денису Балуеву.

Иванова задержали 23 апреля. На следующий день суд арестовал его на два месяца, до 23 июня. Замминистра обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса), ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Глава Минобороны Сергей Шойгу отстранил Иванова от должности. Свой пост он занимал в 2016 года.

Защита Иванова обжаловала его арест 25 апреля, следует из карточки дела в базе суда. Адвокаты требуют избрать для замглавы ведомства меру пресечения, не связанную с лишением свободы, и намерены предложить залог, говорил Балуев. Кроме того, защита настаивает на передаче дела Иванова военным следователям.

Следствие полагает, что Иванов получал взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. По версии обвинения, фирмы-подрядчики «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову», рассказал его адвокат Мурад Мусаев. Замминистра вину не признает.

По делу Иванова проходят еще два фигуранта — предприниматель Сергей Бородин, которому вменяют ту же статью, что и замминистра, и Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки (согласно базе данных «РБК Компании», человек с таким именем является одним из учредителей ООО «Олимпситистрой»). И Бородин, и Фомин арестованы.

По сведениям источников ТАСС и «РИА Новости», следствие намерено проверить Иванова на причастность к другим возможным преступлениям, в деле могут появиться новые эпизоды и новые фигуранты.