Замминистра обороны России Иванова задержали по делу о взятке
Замминистра обороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Об этом сообщил Следственный комитет. Максимальный срок по статье — до 15 лет заключения.
«Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу», — сообщил представитель президента Дмитрий Песков журналистам.
Иванов в 1999–2012 годах работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса, затем стал замглавы правительства Московской области, а с 2013 по 2016 год возглавлял «Оборонстрой» — крупнейший строительный холдинг Минобороны.
Он стал замминистра обороны в 2016 году. Иванов — действительный государственный советник I класса (2019), Герой ЛНР (2022) и Заслуженный строитель России.
Под руководством Иванова был построен главный храм Вооруженных сил России и близлежащий музейный комплекс.
Иванов в 2019 году возглавил рейтинг Forbes самых богатых силовиков России. По данным журнала на 2018-й, семейный доход Иванова составил 136,7 млн руб., доход его самого — 13,6 млн.
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