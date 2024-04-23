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Политика ,  
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Замминистра обороны России Иванова задержали по делу о взятке

Замминистра обороны России Иванова задержали по делу об особо крупной взятке
Заместителя Шойгу Тимура Иванова заподозрили в коррупции. Несколько лет назад его назвали самым богатым силовиком России. Он награжден званием Героя ЛНР и заслуженного строителя
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС)

Замминистра обороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Об этом сообщил Следственный комитет. Максимальный срок по статье — до 15 лет заключения.

«Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу», — сообщил представитель президента Дмитрий Песков журналистам.

Экс-полицейского обвинили в получении рекордной взятки в 5 млрд руб.
Общество
Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

Иванов в 1999–2012 годах работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса, затем стал замглавы правительства Московской области, а с 2013 по 2016 год возглавлял «Оборонстрой» — крупнейший строительный холдинг Минобороны.

Он стал замминистра обороны в 2016 году. Иванов — действительный государственный советник I класса (2019), Герой ЛНР (2022) и Заслуженный строитель России.

Под руководством Иванова был построен главный храм Вооруженных сил России и близлежащий музейный комплекс.

Иванов в 2019 году возглавил рейтинг Forbes самых богатых силовиков России. По данным журнала на 2018-й, семейный доход Иванова составил 136,7 млн руб., доход его самого — 13,6 млн.

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Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
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