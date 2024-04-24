Стал известен второй фигурант дела о взятке замминистра обороны Иванова

Сергей Бородин (Фото: пресс-служба Басманного районного суда )

Вторым фигурантом дела о получении взятки заместителем министра обороны России Тимуром Ивановым стал Сергей Бородин, его также заключили под стражу до 23 июня, сообщили в пресс-службе Басманного районного суда Москвы

По версии следствия, Бородину также как и Иванову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Бородин имел дружеские связи с Ивановым, они получали взятки, оказывая услуги «имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны», считают следователи.

Басманный суд арестовал Иванова до 23 июня. Его задержали накануне, 23 апреля. По данным источника ТАСС, замглавы Минобороны России находился в оперативной разработке в течение долгого времени, на итогах этой работы и показаниях свидетелей основаны материалы уголовного дела. Собеседник агентства уточнил, что к сопровождению расследования привлечена военная контрразведка ФСБ.

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