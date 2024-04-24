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Дело Тимура Иванова ,  
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Адвокат раскрыл суть обвинений против замглавы Минобороны Иванова

Адвокат: Иванову вменяют помощь фирмам за безвозмездные работы на его объектах
Сюжет
Дело Тимура Иванова
Следствие считает, что Тимур Иванов оказывал помощь компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли работы на его объектах, сообщил адвокат. По его словам, обвинения основаны на предположениях
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: пресс-служба судов города Москвы / Reuters)

Арестованному заместителю министра обороны Тимуру Иванову вменяют помощь компаниям, которые взамен бесплатно оказывали для него услуги, сообщил «Интерфаксу» адвокат Мурад Мусаев.

По словам Мусаева, следствие считает, что фирмы-подрядчики Минобороны «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову». Адвокат заявил, что обвинение основано на предположениях, «что совершенно недопустимо».

Что известно о задержании замминистра обороны Тимура Иванова
Политика
Тимур Иванов

Иванова задержали вечером 23 апреля; как сообщал источник РБК, это произошло на рабочем месте замминистра, в его служебном кабинете. За несколько часов до этого Иванов участвовал в заседании коллегии Минобороны. Он стал подозреваемым в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По данным следствия, вместе с другими фигурантами Иванов получал взятки «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны». Деньги в деле не фигурируют, отмечала защита. Чиновника арестовали на два месяца, он отрицает вину.

Еще одним подозреваемым по ч. 6 ст. 290 УК стал Сергей Бородин, которого тоже поместили под стражу. Как сообщили в пресс-службе московских судов, он поддерживал дружеские связи с Ивановым и вместе с ним «вступил в преступный сговор с третьими лицами» для получения взятки. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писал, что компания Бородина «исполняла госконтракты министерства».

Третьему подозреваемому по этому делу вменяют дачу взятки, писал «Интерфакс». Его имя пока не известно.

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Тимур Иванов Минобороны взятка адвокат
Тимур Иванов фото

Тимур Иванов

замминистра обороны России
15 августа 1975 года
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