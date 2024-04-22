СК попросил арестовать обвиняемых в убийстве из-за парковки в Москве
Следствие будет ходатайствовать в суде о заключении под стражу Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве из-за конфликта на парковке на юго-востоке Москвы, и других фигурантов дела, сообщила столичная прокуратура.
«Им предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и пособничестве в данном преступлении», — говорится в сообщении. Это ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство) и ч. 5 ст. 33 УК (пособничество в преступлении). Санкция первой статьи предполагает до пожизненного лишения свободы.
Замоскворецкий суд Москвы в субботу, 20 апреля, отложил до 22 апреля заседание по поводу ареста дяди и брата 21-летнего Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича Кирилла Ковалева.
Аббасова задержали в Ростовской области 19 апреля. За день до этого следователи задержали отца и друга подозреваемого. Аббасова и еще троих фигурантов дела объявляли в федеральный розыск.
Убийство, о котором идет речь, произошло 18 апреля. Аббасов припарковал свой автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома, расположенного на улице Краснодарской. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал ему замечание из-за неправильной парковки, после чего между ними завязалась драка. Подозреваемый избил москвича и ударил его ножом в живот. Потерпевший скончался в больнице, а нападавший скрылся. В машине у Аббасова нашли пистолет и нож.
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