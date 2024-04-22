СК попросил арестовать обвиняемых в убийстве из-за парковки в Москве

Шахин Аббасов (Фото: ГСУ СК России по городу Москве)

⁠Следствие будет ходатайствовать в суде о заключении под стражу Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве из-за конфликта на парковке на юго-востоке Москвы, и других фигурантов дела, сообщила столичная прокуратура.

«Им предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и пособничестве в данном преступлении», — говорится в сообщении. Это ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство) и ч. 5 ст. 33 УК (пособничество в преступлении). Санкция первой статьи предполагает до пожизненного лишения свободы.

Замоскворецкий суд Москвы в субботу, 20 апреля, отложил до 22 апреля заседание по поводу ареста дяди и брата 21-летнего Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича Кирилла Ковалева.

Аббасова задержали в Ростовской области 19 апреля. За день до этого следователи задержали отца и друга подозреваемого. Аббасова и еще троих фигурантов дела объявляли в федеральный розыск.