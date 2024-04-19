СК: ₽44 млн и $300 тыс. наличными нашли в квартире убийцы мотоциклиста в Москве

В квартире подозреваемого в убийстве байкера в Москве нашли более ₽72 млн

17 апреля 21-летний Шахин Аббасов смертельно ранил мотоциклиста на юго-востоке Москвы за замечание из-за неправильной парковки. Аббасова объявили в розыск. При обыске в его квартире следователи нашли ₽44 млн и $300 тыс. наличными

Фото: СК РФ Фото: СК РФ Фото: СК РФ

В квартире подозреваемого в убийстве 24-летнего мотоциклиста в московском Люблине следователи при обыске нашли 44 млн руб. и $300 тыс. (28,2 млн руб.) наличными, говорится в сообщении столичного СК.

«Следователями столичного Следственного комитета проведены неотложные следственные действия. Сегодня в ночное время в ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружена и изъята крупная сумма наличных денежных средств — свыше 44 млн руб. и 300 тыс. долларов США», — сказано в сообщении.

По информации Mash и Shot, семья подозреваемого в убийстве — 21-летнего Шахина Аббасова — продавала обувь на Wildberries, доход от своего бизнеса родственники могли хранить в квартире.

17 апреля на улице Краснодарской на юго-востоке Москвы Аббасов смертельно ранил местного жителя — мотоциклиста Кирилла Ковалева, который сделал ему замечание из-за парковки на тротуаре. Он избил москвича и ударил его ножом в живот. Потерпевший скончался в больнице, а нападавший скрылся.

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СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве из хулиганских побуждений — ч. 2 ст. 105 УК (до 15 лет лишения свободы). Полицейские нашли в Москве два автомобиля подозреваемого, в том числе тот, на котором скрывался подозреваемый. В одной из машин нашли пистолет и нож. Самого Аббасова объявили в розыск. Как уточнял источник РБК, он является гражданином одной из стран СНГ, а в феврале 2024 года у подозреваемого истекла временная регистрация.