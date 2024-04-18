В машине подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве нашли нож и пистолет

В машине подозреваемого в убийстве из-за парковки нашли нож и пистолет

Фото с места происшествия (Фото: moscowproc / Telegram) Фото с места происшествия (Фото: moscowproc / Telegram) Фото с места происшествия (Фото: moscowproc / Telegram) Фото с места происшествия (Фото: moscowproc / Telegram) Брошенный автомобиль, на котором скрывался подозреваемый (Фото: moscowproc / Telegram) Брошенный автомобиль, на котором скрывался подозреваемый (Фото: moscowproc / Telegram) Фото: moscowproc / Telegram Нож, найденный в автомобиле подозреваемого (Фото: moscowproc / Telegram) Второй автомобиль, на котором скрывался подозреваемый (Фото: moscowproc / Telegram)

Обнаружен автомобиль подозреваемого в убийстве мужчины из-за парковки на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

Брошенный автомобиль BMW, который предположительно принадлежит подозреваемому, обнаружили на улице Новороссийской. Прокуратура опубликовала фото из салона машины. Судя по снимкам, в нем нашли пистолет и нож.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах утверждает, что подозреваемый несколько раз менял автомобили, чтобы скрыться.

Водителя подозревают в убийстве жителя Москвы, который сделал ему замечание из-за парковки на тротуаре. По данным следствия, подозреваемый избил москвича и ударил ножом. Пострадавший умер в больнице.

Личность подозреваемого в нападении уже установили. В Следственном комитете сообщили, что это гражданин одной из стран СНГ. Источник РБК в правоохранительных органах утверждает, что подозреваемый находился в Москве нелегально.

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