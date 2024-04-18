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В машине подозреваемого в убийстве из-за парковки нашли нож и пистолет

В машине подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве нашли нож и пистолет

Фото с места происшествия
Фото с места происшествия
Фото с места происшествия
Фото с места происшествия
Брошенный автомобиль, на котором скрывался подозреваемый
Брошенный автомобиль, на котором скрывался подозреваемый
Фото: moscowproc / Telegram
Нож, найденный в автомобиле подозреваемого
Второй автомобиль, на котором скрывался подозреваемый
Фото с места происшествия
Фото с места происшествия
Фото с места происшествия
Фото с места происшествия
Брошенный автомобиль, на котором скрывался подозреваемый
Брошенный автомобиль, на котором скрывался подозреваемый
Фото: moscowproc / Telegram
Нож, найденный в автомобиле подозреваемого
Второй автомобиль, на котором скрывался подозреваемый
Фото с места происшествия
(Фото: moscowproc / Telegram)
Фото с места происшествия
(Фото: moscowproc / Telegram)
Фото с места происшествия
(Фото: moscowproc / Telegram)
Фото с места происшествия
(Фото: moscowproc / Telegram)
Брошенный автомобиль, на котором скрывался подозреваемый
(Фото: moscowproc / Telegram)
Брошенный автомобиль, на котором скрывался подозреваемый
(Фото: moscowproc / Telegram)
Фото: moscowproc / Telegram
Нож, найденный в автомобиле подозреваемого
(Фото: moscowproc / Telegram)
Второй автомобиль, на котором скрывался подозреваемый
(Фото: moscowproc / Telegram)

Обнаружен автомобиль подозреваемого в убийстве мужчины из-за парковки на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

Брошенный автомобиль BMW, который предположительно принадлежит подозреваемому, обнаружили на улице Новороссийской. Прокуратура опубликовала фото из салона машины. Судя по снимкам, в нем нашли пистолет и нож.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах утверждает, что подозреваемый несколько раз менял автомобили, чтобы скрыться.

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Водителя подозревают в убийстве жителя Москвы, который сделал ему замечание из-за парковки на тротуаре. По данным следствия, подозреваемый избил москвича и ударил ножом. Пострадавший умер в больнице. 

Личность подозреваемого в нападении уже установили. В Следственном комитете сообщили, что это гражданин одной из стран СНГ. Источник РБК в правоохранительных органах утверждает, что подозреваемый находился в Москве нелегально

В машине подозреваемого в убийстве из-за парковки нашли нож и пистолет
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Теги
Москва прокуратура нож пистолет парковка убийство
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