Отец и друг подозреваемого в убийстве на парковке в Москве задержаны

СК задержал отца и друга подозреваемого в убийстве москвича на парковке

Молодой человек убит в Москве из-за замечания о неправильно припаркованном автомобиле. Подозреваемый скрылся. Следователи установили его личность, задержали его близких, проверяется законность их нахождения в России

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Следователи задержали в Москве отца и друга мужчины, подозреваемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке, сообщило Главное управление Следственного комитета по Москве.

«Они доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

По данным следствия, 17 апреля 21-летний мужчина припарковал автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома, расположенного на улице Краснодарской. Это вызвало недовольство 24-летнего местного жителя, который сделал ему замечание, после чего завязалась драка. Водитель избил оппонента руками и ногами, а также не менее одного раза ударил его ножом в живот. Потерпевший скончался в больнице, а нападавший скрылся.

Московская прокуратура уточнила, что погибший получил ранение бедра и брюшной стенки.

В доме подозреваемого в убийстве и его знакомых прошел обыск. Следователи проверяют законность их нахождения в Москве и получения гражданства Российской Федерации. Также фотографии фигуранта и других участников инцидента загружены в систему распознавания лиц.

Во время поиска подозреваемого оперативники обнаружили автомобиль, на котором он, предположительно, скрылся. Брошенный BMW нашли на улице Новороссийской. Прокуратура опубликовала фото из салона машины. Судя по снимкам, в нем нашли пистолет и нож.

Фото с места происшествия (Фото: moscowproc / Telegram) Фото с места происшествия (Фото: moscowproc / Telegram) Фото с места происшествия (Фото: moscowproc / Telegram) Фото с места происшествия (Фото: moscowproc / Telegram) Брошенный автомобиль, на котором скрывался подозреваемый (Фото: moscowproc / Telegram) Брошенный автомобиль, на котором скрывался подозреваемый (Фото: moscowproc / Telegram) Фото: moscowproc / Telegram Нож, найденный в автомобиле подозреваемого (Фото: moscowproc / Telegram) Второй автомобиль, на котором скрывался подозреваемый (Фото: moscowproc / Telegram)

Личность подозреваемого установили. В СК сообщили, что это гражданин одной из стран СНГ. Источник РБК в правоохранительных органах утверждает, что подозреваемый находился в Москве нелегально.

Изначально по факту нападения завели дело об умышленном убийстве (ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса). Позже прокуратура сообщила, что у подозреваемого есть соучастник. Их действия квалифицировали по статье об убийстве из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 105), санкция которой предусматривает пожизненное лишение свободы.

Пока что поиски подозреваемого продолжаются. Зона розыска злоумышленника расширена, его ищут уже в нескольких регионах РФ. Одновременно изучается информация, мог ли он покинуть пределы Российской Федерации.