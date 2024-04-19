Задержание и допрос подозреваемого в убийстве в Люблино. Видео
В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве молодого человека в московском районе Люблино, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она опубликовала видео с подозреваемым. Вместе с мужчиной задержали еще двух человек, их причастность к преступлению проверяется.
Убийство в Люблино произошло 17 апреля. Мужчина избил и ранил ножом парня, который сделал ему замечание из-за парковки на тротуаре, пострадавший в итоге скончался, нападавший — скрылся.
В убийстве подозревается 21-летний Шахин Аббасов, в одном из его автомобилей нашли пистолет и нож, а в квартире — 44 млн руб. и $300 тыс. наличными. По данным Baza, Аббасов — гражданин Азербайджана, источник РБК сообщил, что у мужчины в феврале истекла временная регистрация в России.
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