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Задержание и допрос подозреваемого в убийстве в Люблино. Видео

Появились кадры задержания и допроса подозреваемого в убийстве в Люблино

Задержание и допрос подозреваемого в убийстве в Люблино. Видео
Video

В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве молодого человека в московском районе Люблино, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она опубликовала видео с подозреваемым. Вместе с мужчиной задержали еще двух человек, их причастность к преступлению проверяется.

Убийство в Люблино произошло 17 апреля. Мужчина избил и ранил ножом парня, который сделал ему замечание из-за парковки на тротуаре, пострадавший в итоге скончался, нападавший — скрылся.

В убийстве подозревается 21-летний Шахин Аббасов, в одном из его автомобилей нашли пистолет и нож, а в квартире — 44 млн руб. и $300 тыс. наличными. По данным Baza, Аббасов — гражданин Азербайджана, источник РБК сообщил, что у мужчины в феврале истекла временная регистрация в России.

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Теги
убийство задержание МВД Ростовская область Москва Люблино
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