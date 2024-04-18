В Москве нашли еще одну машину подозреваемого в убийстве из-за парковки

В Москве нашли еще одну машину подозреваемого в убийстве из-за парковки

Video

В Москве обнаружили еще один автомобиль подозреваемого в убийстве местного жителя после замечания из-за неправильной парковки. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

Машину, на которой скрывался подозреваемый, нашли на улице Верхние Поля. Предыдущий автомобиль, BMW, обнаружили на улице Новороссийская. В машине нашли пистолет и нож.

Фото с места происшествия (Фото: moscowproc / Telegram) Фото с места происшествия (Фото: moscowproc / Telegram) Фото с места происшествия (Фото: moscowproc / Telegram) Фото с места происшествия (Фото: moscowproc / Telegram) Брошенный автомобиль, на котором скрывался подозреваемый (Фото: moscowproc / Telegram) Брошенный автомобиль, на котором скрывался подозреваемый (Фото: moscowproc / Telegram) Фото: moscowproc / Telegram Нож, найденный в автомобиле подозреваемого (Фото: moscowproc / Telegram) Второй автомобиль, на котором скрывался подозреваемый (Фото: moscowproc / Telegram)

Водителя автомобилей подозревают в убийстве жителя Москвы, который сделал ему замечание из-за парковки на тротуаре. По данным Следственного комитета, подозреваемый избил москвича и ударил его ножом. Пострадавший умер в больнице, а нападавший скрылся.

Личность подозреваемого установили. В СК сообщили, что это гражданин одной из стран СНГ. Источник РБК в правоохранительных органах утверждает, что подозреваемый находился в Москве нелегально.

Изначально по факту нападения завели дело об умышленном убийстве (часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса). Позже прокуратура сообщила, что у подозреваемого есть соучастник. Их действия квалифицировали по статье об убийстве из хулиганских побуждений (часть 2 статьи 105).