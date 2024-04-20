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Суд отложил арест дяди и брата подозреваемого в убийстве из-за парковки

Суд в Москве отложил арест дяди и брата подозреваемого в убийстве из-за парковки
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Шахин Аббасов (Фото: moscowproc / Telegram)

Замоскворецкий суд Москвы отложил до 22 апреля заседание по поводу ареста дяди и брата 21-летнего Шахина Аббасова, которого подозревают в убийстве москвича Кирилла Ковалева в столичном районе Люблино, сообщили ТАСС в суде.

Самого Аббасова задержали в Ростовской области 19 апреля. За день до этого следователи задержали отца и друга подозреваемого. Аббасова и еще троих фигурантов дела объявляли в федеральный розыск.

Во время обыска в квартире Аббасова нашли свыше 44 млн руб. и $300 тыс. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить источник происхождения крупной суммы денег в квартире подозреваемого.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Замоскворецкого суда Москвы.

Задержание и допрос подозреваемого в убийстве в Люблино. Видео
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Убийство, о котором идет речь, произошло 18 апреля. Аббасов припарковал свой автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома, расположенного на улице Краснодарской. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал ему замечание из-за неправильной парковки, после чего между ними завязалась драка. Подозреваемый избил москвича и ударил его ножом в живот. Потерпевший скончался в больнице, а нападавший скрылся. В машине у подозреваемого нашли пистолет и нож.

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Москва убийство парковка арест новости
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