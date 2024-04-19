Подозреваемого в убийстве из-за замечания о парковке в Москве задержали
В Москве задержали подозреваемого в убийстве на парковке в Москве, сообщила прокуратура Москвы.
В ведомстве указали, в ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.
Подозреваемого задержали в Ростовской области сотрудники полиции, сообщил Следственный комитет по Москве.
Убийство произошло 18 апреля — конфликт между водителем автомобиля и местным жителем разгорелся из-за припаркованного у подъезда автомобиля. Местный 24-летний житель сделал замечание водителю, который поставил машину у дома на улице Краснодарской в Москве. Водитель автомобиля в ответ начал бить москвича руками и ногами, а потом — ударил ножом в живот. Пострадавший умер в больнице, нападавший — скрылся. В машине у подозреваемого нашли пистолет и нож.
Подозреваемого зовут Шахин Аббасов, он — 2002 года рождения. Его и еще троих человек объявляли в федеральный розыск. Также были задержаны отец и друг подозреваемого. Аббасов — гражданин одной из стран СНГ, сообщал источник РБК. В феврале у него истекла временная регистрация.
После нападения Аббасов несколько раз менял автомобили — машину, на которой он уехал с места происшествия, он оставил ипересел в «Жигули». В его квартире провели обыски — там нашли ₽44 млн и $300 тыс. наличными.
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