Украинская энергокомпания заявила о потере 80% генерирующих мощностей
Украинская электроэнергетическая компания ДТЭК сообщила, что после атак на свои теплоэлектростанции 22 и 29 марта потеряла 80% генерирующих мощностей.
«5 из 6 наших ТЭС серьезно повреждены. Ситуация очень тяжелая», — говорится в сообщении в ее телеграм-канале.
Компания также опубликовала кадры с одной из разрушенных ТЭС.
В марте ДТЭК сообщала о проблемах с подачей электричества после обстрелов в Одесской, Днепропетровской, Киевской и Донецкой областях (под контролем Киева — северо-западная часть ДНР).
Минобороны России подчеркивает, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
22 марта российское военное ведомство сообщило о нанесении «массированного удара» «по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников», тогда была нарушена работа предприятий, которые выпускают и ремонтируют вооружения, уничтожено переданное Украине НАТО оружие и т. д. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко называл атаку самой масштабной за последнее время и говорил, что повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных регионах Украины.
Неделю спустя ведомство отчиталось о групповом ударе «по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ». Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что были атакованы Каневская и Днестровская ГЭС. Галущенко отмечал, что под удары попали объекты генерации электроэнергии в Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.
1 апреля мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе разрушена почти вся критическая энергетическая инфраструктура в результате ударов.
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