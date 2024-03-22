Власти Украины заявили о самой масштабной атаке на объекты энергетики

Глава Минэнерго Украины заявил о повреждениях энергетических объектов в разных областях страны. Повреждена критическая инфраструктура — объекты генерации и системы передачи и распределения электроэнергии

Ночью и утром 22 марта Украина подверглась самой масштабной атаке по объектам энергетики за последнее время, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.

По его словам, повреждения получили объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. Кроме того, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая Запорожскую АЭС (станция находится в городе Энергодар, ее контролируют российские войска).

Украинская компания «Энергоатом» уточнила, что отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ «Днепровская», которая соединяет ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины. В телеграм-канале станции подтвердили отключение, но указали, что энергоснабжение ЗАЭС обеспечивается за счет линии 330 кВ «Феросплавная». «Угроз нарушений пределов безопасности нет», — подчеркнули там.

В Запорожье, который находится под контролем Украины, в результате серии взрывов поражены объекты инфраструктуры и здания, сообщил глава областной администрации Иван Федоров. Региональная патрульная полиция сообщила о перекрытии движения по автодорожному переезду через плотину Днепровской гидроэлектростанции, не уточнив причину. Днепровская ГЭС находится на реке Днепр в Запорожье, в настоящее время является крупнейшей гидроэлектростанцией под контролем Украины.

В Кривом Роге в Днепропетровской области повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул. В городе ввели графики аварийных отключений. «Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переходят на генераторы», — написал он.

В Харькове, по словам мэра Игоря Терехова, прогремело 15 взрывов. Под удары попали объекты энергетики, город почти полностью остался без света, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Терехов сообщил, что насосные подстанции обесточены.

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Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов также сообщил о попаданиях по объекту критической инфраструктуры.

Взрывы также были слышны в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. В последней свет пропал в областном центре региона и нескольких окрестных населенных пунктах, пишет «Суспiльне».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.