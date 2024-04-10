МИД обвинил Киев и Запад в эксплуатации темы детей в интересах политики

Министерство иностранных дел Российской Федерации, Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Запад и Украина эксплуатируют детскую тему ради реализации целей «формулы мира», предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским, заявила на брифинге представитель российского МИДа Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала предстоящую встречу международной коалиции по возвращению украинских детей, которая намечена на 11 апреля.

«Мы уже давали оценку затее. Детская тема используется буквально как приманка, чтобы под видом решения псевдоблагородной задачи вовлечь как можно больше государств, а затем преподнести это как начало работы по пресловутой «формуле Зеленского» и свидетельство ее поддержки всеми участниками коалиции», — сказала представитель МИД России.

По словам Захаровой, «цинизм создателей этого проекта поражает».

Коалицию стран, готовых содействовать возвращению украинских детей из России на родину, предложила создать Канада в октябре 2023 года. Первое заседание состоялось 2 февраля, на нем был представлен рамочный документ, регламентирующий деятельность объединения. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак во время мероприятия подчеркнул, что возвращение украинских детей из России на родину служит частью плана Зеленского.

Президент Украины впервые представил свой план урегулирования конфликта в ноябре 2022 года. Предложенная Киевом «формула мира» предусматривает несколько пунктов, в том числе полный вывод российских войск. Россия отвергает переговоры на основе этого плана и вывод войск, считая формулу нереализуемой.

Украина, США и другие страны Запада считают вывоз детей депортацией. Кремль не согласен с такой оценкой и рассматривает это как эвакуацию.