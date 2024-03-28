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МВД объявило в розыск украинца, склонявшего российских детей к терактам

МВД объявило в розыск украинца, склонявшего российских школьников к терактам
Фото: Сергей Булкин / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

Министерство внутренних дел объявило в розыск украинца Ярослава Овсюка, склонявшего российских школьников к совершению терактов. Информация о нем появилась в базе розыска ведомства.

«Овсюк Ярослав, 23.10.2005. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.

Овсюк фигурировал в деле о задержании в марте 2022 года в Сочи администратора интернет-сообщества движения «Колумбайн» (признано террористическим и запрещено в России).

Задержанным оказался россиянин 2005 года рождения, из его показаний следовало, что права администрирования он получил от гражданина Украины, назвавшего себя Белой Розой, с которым он переписывался в Telegram.

ФСБ задержала в Сочи подростка — администратора сообщества «Колумбайн»
Общество
Фото:ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

В ФСБ заявили, что задержанный причастен «к пропаганде идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, а также к распространению заведомо ложной информации о подготовке террористических актов в российских школах».

По информации ФСБ, пользователь с именем Белая Роза известен правоохранительным органам как гражданин Украины Ярослав Овсюк 2005 года рождения.

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До этого, в ноябре 2021 года, в Казани ФСБ задержала подростка, который готовил нападение на учебное заведение. К преступлению подростка склонял «пользователь мессенджера Telegram, некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины», уточнили тогда в спецслужбе.

«Предотвращено вооруженное нападение на образовательное учреждение. <...> Задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России», — заявили в Центре общественных связей ФСБ.

Дома у подростка нашли пневматическую винтовку, средства связи, материалы о нападениях на школы. В смартфоне задержанного сотрудники спецслужбы обнаружили поисковые запросы о том, как переделать пневматическое оружие в боевое.

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Теги
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