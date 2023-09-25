МВД России объявило в розыск председателя МУС Хофманского и его заместителя

Петр Хофманский (Фото: icc-cpi.int)

МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда Петра Хофманского, его заместительницу Лус дель Кармен Ибаньес Каррансу и судью Бертрама Шмитта. Соответствующая информация размещена в базе розыска.

Ранее МВД объявило судей МУС Томоко Аканэ и Розарио Сальваторе Айталу, выдавших вместе с коллегой Серхио Херардо Угальде Годинесом ордер на арест президента России Владимира Путина. Кремль назвал это решение юридически ничтожным.

В розыск также был объявлен прокурор МУС Карим Ахмад Хан.

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