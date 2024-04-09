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Война санкций ,  
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В App Store появилось новое приложение «Тинькофф»

В App Store появилось новое приложение «Тинькофф» «Т-Помощь»
Сюжет
Война санкций
Фото: РБК
Фото: РБК

В магазине приложений App Store для устройств Apple появилось новое официальное приложение Тинькофф Банка под названием «Т-Помощь», убедился корреспондент РБК.

В старом приложении банка появилось уведомление, что оно устарело. Пользователям предлагают скачать новую версию, далее происходит переадресация на страницу «Т-Помощь» в App Store.

Приложение доступно для скачивания на iPhone и iPad, оно отнесено к категориям «Бизнес» и «Юриспруденция и бухгалтерия». Его разработчик — компания Mobilnye Truboprovondye Sistemy. Согласно данным из базы «РБК Компаний», а также самого «Тинькофф», ООО «Мобильные трубопроводные системы» специализируется на производстве труб, пластмассовых плит, текстиля и других товаров, компания учреждена в 2016 году.

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Фото:Роман Пименов / ТАСС

Приложения крупных российских банков пропали из магазинов App Store и Google Play (для устройств Android) после введения санкций против кредитных организаций. Те, что уже установлены на телефонах пользователей, нельзя обновить.

В связи с этим кредитные организации начали размещать в магазинах замаскированные копии приложений. Так, в частности, поступали ВТБ и Сбербанк. Однако впоследствии этот софт удалялся с платформ.

Приложение Тинькофф Банка пропало из App Store и Google Play после того, как организация попала под санкции ЕС и США. Вместе с ним исчезли приложения «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Мобайл» и другие. Однако они остались доступны для скачивания через сторонние магазины.

Тинькофф Банк попал под самые жесткие, блокирующие, санкции США 20 июля 2023 года. В том же году ограничения ввели ЕСВеликобритания и Канада.

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Теги
Тинькофф Банк мобильное приложение App Store iPhone Apple
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