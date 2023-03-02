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Приложение Тинькофф Банка пропало из App Store

Приложение Тинькофф Банка пропало из App Store после санкций ЕС
Тинькофф Банк в конце февраля попал под санкции ЕС. Также в App Store нельзя скачать приложения «Уралсиба», «Приморья», «Левобережного» и «Зенита», которые находятся под ограничениями США
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Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мобильное приложение Тинькофф Банка пропало из магазина приложений App Store, убедились корреспонденты РБК. 25 февраля банк в числе прочих попал под санкции Евросоюза.

В Тинькофф Банке подтвердили эту информацию и заверили, что уже скачанные приложения продолжат работать. «Скоро вернемся с подробностями о том, как безопасно скачать приложения, и ответим на другие важные вопросы», — сообщили в банке.

Также для пользователей App Store недоступны «Тинькофф Инвестиции», «Тинькофф Мобайл» и другие приложения организации.

Брокер ранее сообщал, что после попадания в санкционный список ЕС выведет активы клиентов в другую компанию.

Помимо этого в магазине Apple больше нельзя скачать приложения ряда других банков, в том числе «Уралсиба», «Приморья», «Левобережного» и «Зенита». В годовщину начала боевых действий на Украине санкции против них и еще семи финансовых организаций ввели США.

До 24 февраля Тинькофф был одним из трех системно значимых банков, на которые не распространялись санкции западных стран, теперь в этом списке только Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк. Опрошенные РБК эксперты отмечали, что его попадание под санкции ЕС будет иметь аналогичный эффект, что и с другими банками: ограничение корреспондентских счетов, ограничение работы с европейскими стартапами и финансовыми организациями, возможные эффекты в отношении SWIFT и членства в других организациях и ассоциациях. На большинстве клиентов последствия от ограничений, скорее всего, не скажутся, предположили они. В банке сообщили, что подготовились к санкциям и они не существенно отразятся на его работе.

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Вместе с Тинькофф Банком под санкции Евросоюза попали Альфа-банк и Росбанк; ранее ограничения против них ввели США. Приложение Альфа-банка пропало из App Store в апреле прошлого года, но позже, как обратили внимание СМИ, там появились их аналоги.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Тинькофф Банк санкции App Store
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