Тинькофф Банк: приложения банка удалили из Google Play и App Store после санкций

Приложения Тинькофф Банка удалили из Google Play и App Store

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Из-за наложенных на Тинькофф Банк санкций компания Google удалила приложение банка пропали из магазина Google Play, а компания Apple — из магазина App Store.

Об этом говорится в сообщении банка.

«Установленные приложения продолжают работать, но их не получится скачивать и обновлять в App Store и Google Play», — заверили в банке.

Новые клиенты смогут настроить доступ к дистанционному обслуживанию с помощью представителя банка при оформлении карты.

Кроме того, приложения Тинькофф доступны для скачивания и обновления через другие онлайн-магазины: RuStore, Xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store, Huawei AppGallery или со страницы на сайте Тинькофф, заверили в банке.

На момент подготовки этого материала для скачивания в Google Play остаеются доступны для скачивания два приложения банка — «Тинькофф инвестиции» и «Тинькофф мобайл».

Тинькофф банк попал под блокирующие санкции США 20 июля.

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