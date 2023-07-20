Война санкций ,
0
«Тинькофф», МТС, «Мегафон», «Билайн» и Тele2 попали под санкции Канады
Канада ввела санкции против «Тинькофф», МТС, «Мегафона», «Билайна» и Тele2
Канада ввела новые санкции против российских компаний и физлиц, среди попавших под ограничения оказались Тинькофф Банк и сотовые операторы МТС, «Мегафон» и Тele2, а также системы оплаты «Мир» и Yandex Pay.
Также среди организаций, оказавшихся в санкционном списке:
- банк «Точка»;
- финансово-консалтинговая компания «М-Финанс»;
- Московское городское казачье общество;
- новостные порталы «Одна Родина», «Русская весна»;
- компании, деятельность которых связывали с ЧВК «Вагнер» и ее главой Евгением Пригожиным, — Africa Politology, Charter Green Light Moscow, «Лахта парк» и «Лахта плаза»;
- компания SMT-iLogic, которую связывали с российской отраслью беспилотников, и др.
Материал дополняется