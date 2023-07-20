«Тинькофф», МТС, «Мегафон», «Билайн» и Тele2 попали под санкции Канады

Фото: Владислав Шатило / РБК

Канада ввела новые санкции против российских компаний и физлиц, среди попавших под ограничения оказались Тинькофф Банк и сотовые операторы МТС, «Мегафон» и Тele2, а также системы оплаты «Мир» и Yandex Pay.

Также среди организаций, оказавшихся в санкционном списке:

банк «Точка»;

финансово-консалтинговая компания «М-Финанс»;

Московское городское казачье общество;

новостные порталы «Одна Родина», «Русская весна»;

компании, деятельность которых связывали с ЧВК «Вагнер» и ее главой Евгением Пригожиным, — Africa Politology, Charter Green Light Moscow, «Лахта парк» и «Лахта плаза»;

компания SMT-iLogic, которую связывали с российской отраслью беспилотников, и др.

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